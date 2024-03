Podle Evropské vysílací unie (EBU) je návrh slovenské vlády, který mění současnou podobu veřejnoprávní televize a rozhlasu, nebezpečný pro demokracii. Podle ředitele EBU zákon působí jako „chabě zastřený pokus udělat ze slovenského veřejnoprávního vysílání státem kontrolované médium“.

„To by byl nebezpečný krok zpět pro demokracii a svobodu projevu. Nezávislá a objektivní veřejnoprávní média jsou základem zdravé společnosti, poskytují občanům různé pohledy na věc a pohánějí k odpovědnosti ty, kdo jsou u moci,“ řekl Noel Curran.

Navrhovaný zákon by byl podle EBU v rozporu s různými mezinárodními normami včetně Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků, který začne platit na jaře.

Slovenské ministerstvo kultury zveřejnilo návrh zákona v pondělí a na připomínky dalo devět dnů.

Podle návrhu zákona by současná RTVS zanikla a nahradila by ji nová organizace s názvem Slovenská televize a rozhlas. Vládě by to umožnilo odvolat všechny současné členy Rady RTVS i generálního ředitele. Vznikla by nová řídící rada složená ze sedmi členů – tři by jmenovalo ministerstvo kultury a čtyři parlament ovládaný vládní koalicí. Generálního ředitele nové instituce by jmenovala tato rada, která by rovněž měla pravomoc jej odvolat i bez udání důvodu. (Lupa)