EU se musí postarat o svou vlastní obranu, řekl v EP finský premiér Orpo

Evropská unie se musí postarat o svou vlastní obranu, prohlásil dnes v Evropském parlamentu (EP) finský premiér Petteri Orpo. Varoval před rostoucí hrozbou, jakou podle něj představuje pro evropskou bezpečnost, prosperitu a demokracii agresivní Rusko.

Vystoupení finského premiéra na plenární schůzi EP ve Štrasburku dala agentura Reuters do souvislosti s výroky ruského prezidenta Vladimira Putina, který ohlásil, že Rusko rozmístí vojáky a zbraně u hranic s Finskem. Současně vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance v rozhovoru s agenturou RIA Novosti a televizí Rossija-1 označil za „bezvýznamný krok“. Helsinky a Stockholm se po letech neutrality pro vstup do NATO rozhodly kvůli ruskému útoku na Ukrajinu z února 2022.

„Rusko se zjevně připravuje na dlouhý konflikt se Západem. Rusko ale není neporazitelné,“ uvedl Orpo. Připomněl, že Rusko už použilo migranty z třetích zemí jako hybridní zbraň, aby zvýšilo tlak na východní hranici Finska. Helsinky pak uzavřely hraniční přechody s Ruskem.

Desítky let neutrální Finsko se 31. členskou zemí NATO stalo loni v dubnu, Švédsko do aliance vstoupilo minulý týden. Oba státy jsou stejně jako jejich spojenci přesvědčeni o tom, že členství v uskupení kolektivní obrany přispěje jak k jejich bezpečnosti, tak k bezpečnosti celé aliance.

Orpo v EP poukázal na finský model připravenosti, který podle jeho slov může inspirovat celou EU, a to i důrazem, jaký klade na klíčovou odolnost veřejnosti vůči možnému ohrožení. Vyzval Evropskou komisi k vypracování unijní strategie v této oblasti, jakož i k rozšíření působnosti Evropské investiční banky (EIB) i do obrany a zbrojního průmyslu.

„Naše dnešní činy budou utvářet běh dějin. Je čas jednat. Teď,“ zdůraznil šéf finské vlády. (ČTK)