Policie v Kalifornii zastřelila 15letého autistického chlapce

Policie na jihu Kalifornie zastřelila 15letého autistického chlapce, který v rukou držel zahradnické nářadí. Podle příbuzných, kteří se obrátili na tísňovou linku a policisty na místo přivolali, měl chlapec duševní krizi a smrtelná střelba byla neoprávněná.

Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na advokáta rodiny, která žádá úřady o větší transparentnost při vyšetřování incidentu.

Patnáctiletého černošského chlapce Ryana Gainera, kterého jeho blízcí popisují jako nadšence do přespolního běhu, policisté zastřelili v sobotu odpoledne v Apple Valley, obci v Mohavské poušti asi 150 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. Chlapce zasáhl nejméně jeden ze dvou zástupců šerifa okresu San Bernardino. Ti byli na místo vysláni poté, co jeho příbuzní zavolali na tísňovou linku a sháněli pomoc, kvůli tomu, co jejich právník DeWitt Lacy označil za duševní krizi.

Na záznamu telefonického hovoru, který policie zveřejnila, je podle Reuters v pozadí slyšet křik. Volající říká, že její bratr bije další sestru a má v ruce kus rozbitého skla, který si v jednu chvíli přidržel u krku. Volající také uvádí, že její bratr se dopouští „napadení a ublížení na zdraví“ a prosí dispečink tísňové linky, aby k nim poslal policii, která ho „odvede“.

Záchvat vzteku začal, když rodiče chlapci zakázali hrát hry nebo pouštět si hudbu, dokud nedokončí domácí práce, což ho rozzuřilo, uvedl advokát. Otci se potom chlapce podařilo uklidnit, ale znovu se rozzlobil, když na místo dojeli policisté a vyběhl směrem k nim s motykou v ruce. Na dostupných záběrech z tělesných kamer je podle Reuters vidět, jak Gainer s nářadím běží k jednomu z policistů, ale není na nich okamžik střelby.

Podle kanceláře šerifa policisté Gainerovi rychle poskytli první pomoc. Advokát ale toto tvrzení zpochybňuje. Policisté podle něj nechali krvácejícího chlapce na zemi pět minut bez dozoru a zabránili příbuzným i sousedům zasáhnout. Také uvedl, že policisté vykázali všechny členy rodiny z domu a prohledávali pozemek.

Gainer zemřel na následky zranění v nemocnici, tvrdí kancelář šerifa. Lékař, který chlapce vyšetřil, řekl rodině, že se udusil zvratky v krku, což podle advokáta naznačuje, že chlapci mohla rychlá lékařská pomoc zachránit život.

Kancelář šerifa podle advokáta rodině dosud neukázala kompletní, nesestříhaný videozáznam z tělesných kamer ani zvukový záznam z komunikace mezi dispečerem tísňové linky a policisty. Uvedl, že místní policisté o Gainerovi a jeho autismu věděli, protože byli na místo přivoláni již pětkrát nebo šestkrát v reakci na záchvaty vzteku, které rodina nahlásila. Rodina se domnívá, že Gainer byl zasažen třemi výstřely, ale celkový počet vystřelených nábojů ani to, zda palbu zahájil jenom jeden, nebo oba policisté, nebyly zveřejněny.

Hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) uvedlo, že by dotyční policisté měli být okamžitě propuštěni a „pohnáni k odpovědnosti“. Skupina rovněž požadovala zveřejnění všech kamerových záznamů a další dokumentace incidentu. Organizace uvedla, že Gainerova smrt poukazuje na přetrvávající problém, kdy policie používá neoprávněně smrtící sílu proti osobám, zejména menšinám, které trpí duševními problémy. (ČTK)