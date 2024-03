Krajský soud v Brně uložil trest 18 let vězení ženě, která v Jihlavě zabila svou matku. Šestatřicetiletá žena podle obžaloby své matce nalila do kávy metanol, čin přitom spáchala kvůli majetkovému prospěchu. Žalobce navrhoval výjimečný trest kolem 23 let vězení.

Žena popřela, že by šlo o úmysl, metanol do kávy matce podle ní nalila v afektu.

Podle žalobce Jana Adama šlo ze strany ženy o dlouhodobý plán usmrtit matku, kdy si už dříve před činem objednávala semena jedovatých rostlin či si na internetu vyhledávala texty o účincích jedu. (ČTK)