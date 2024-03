Starostové se obávají, že chystaná digitalizace stavebního řízení se nestíhá v připraveném termínu. Úřady ji mají spustit 1. července. Poslanecký klub STAN si proto pozval na zasedání ministra pro místní rozvoj a digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti).

„Máme březen a od 1. července to má platit. Chtěli jsme ujištění, že se vše stihne. A také shrnutí od ministra, co je hotovo, co bude kdy dokončeno,“ řekl místopředseda STAN Lukáš Vlček.

Poslanci STAN od Bartoše na schůzce požadovali data a milníky, které nedostaly.

Jen pár dní po zmíněné schůzce přišla zpráva, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Bartošovu ministerstvu zakázal plnit smlouvu na vytvoření části systému pro digitalizaci. „Tím se naše obavy ještě zvyšují,“ dodává Vlček.

Bartoš ovšem trvá na tom, že odklad není potřeba a termín 1. července platí.

„ÚOHS souhlasil s Ministerstvem pro místní rozvoj, že jde o zakázku spojenou s mimořádným veřejným zájmem a není vhodné její realizaci odkládat. Zákaz plnění proto začne platit až čtyři měsíce od nabytí právní moci. Během těchto čtyř měsíců bude vývoj informačních systémů pokračovat, aby bylo možné od prvního července spustit digitalizované stavební řízení v rozsahu, které vyžaduje nový stavební zákon,“ řekl ministr Seznam Zprávám.