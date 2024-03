Krajský soud v Brně uložil trest 18 let vězení ženě, která v Jihlavě zabila svou matku. Šestatřicetiletá žena podle obžaloby své matce nalila do kávy metanol, čin přitom spáchala kvůli majetkovému prospěchu. Žalobce navrhoval výjimečný trest kolem 23 let vězení.