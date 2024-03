Studentka filozofické fakulty Adéla Karolyová apeluje na založení pietního místa na škole pro oběti útoku. „Ti lidé by si to zasloužili. Chtěla bych jim vzdát hold, že jsme na ně nezapomněli, že to nejsou jen čísla. Ale že to jsou naši lidé.“ Univerzita ovšem dosud nezveřejnila seznam všech, kteří při střelbě zemřeli.