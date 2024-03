Francouzský prezident Emmanuel Macron poprvé podpořil vznik zákona, který by za jistých podmínek umožnil „pomoc s úmrtím“. V rozhovoru však odmítl, že by šlo o asistovanou sebevraždu či eutanazii. Zákon podle Macrona v dubnu projedná vláda a v květnu by mohla být předložena Národnímu shromáždění.