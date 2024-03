Od začátku ruské invaze do Ukrajiny bylo do Ruska oficiálně importováno 13 tisíc střelných zbraní a 8,9 milionu nábojů vyrobených na Západě a podléhajících sankcím. Mezi výrobky, které se do Ruska neměly dostat, jsou i ty české, část z nich dováží Turecko. (Investigace.cz)