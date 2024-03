NHL se v říjnu vrátí do Prahy

V Praze se po dvou letech odehrají utkání hokejové NHL. Zápasy v O2 areně odstartují sezonu 4. a 5. října hráči Buffala Sabres a New Jersey Devils. Vedení zámořské soutěže o akci „2024 NHL Global Series“ informovalo na svém webu.

NHL zavítá do Česka popáté v historii, naposledy v Praze hrály v říjnu 2022 San Jose a Nashville. Předtím se v O2 areně představily týmy New York Rangers, Tampa Bay, Boston, Phoenix, Philadelphia a Chicago.

V souboji Buffala a New Jersey může nastoupit několik českých hráčů v čele s dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru Ondřejem Palátem, který nyní obléká dres Devils. V klubu s ním působí i Tomáš Nosek, jemuž ale po sezoně končí smlouva. V Sabres jsou pod smlouvou útočníci Lukáš Rousek a Jiří Kulich.

Hašek proti zápasům NHL v Česku protestuje

Proti konání zápasů NHL v Praze se v minulých týdnech vyjádřil bývalý hokejista Dominik Hašek. „Udělám všechno pro to, aby se u nás NHL nehrála. Nechává ve svých zápasech dál nastupovat Rusy, čímž dělá obrovskou reklamu na válku,“ řekl Hašek.

Hašek dlouhodobě kritizuje NHL, že v ní po útoku Ruska na Ukrajinu mohou hrát ruští hokejisté. „Taky kvůli NHL umírají lidé na Ukrajině, za což by naše země byla spoluzodpovědná. Byla by hrůza, kdyby naše vláda povolila tato utkání. To se nesmí stát. Nemůžeme připustit, aby se na našem území propagovala ruská útočná válka,“ sdělil Hašek, jenž patří mezi legendy Buffala.

Navzdory kritice vedení soutěže Hašek v lednu při návštěvě Buffala slavnostně zahájil utkání proti Chicagu, za což se později omluvil.

V kádrech Buffala a New Jersey aktuálně ruští hokejisté nefigurují. Pod smlouvami jsou ale Viktor Neučev, Alexander Kisakov, Nikita Novikov, Vsevolod Komarov (všichni Buffalo) a Daniil Misjul (New Jersey).

Podle současných pravidel do Česka mohou přicestovat ruští a běloruští sportovci v případě, že formálně nereprezentují své země a jsou součástí klubů. Nesmí zde ale jakkoli podporovat invazi na Ukrajinu.

„Nezakazuje se účast sportovců, kteří formálně nereprezentují tyto státy a jsou třeba členy fotbalových týmů z jiných evropských zemí. Samozřejmě za podmínky, že nepoužívají symboly a nedělají nějaká politická nebo jiná vyjádření, která by podporovala ruskou agresi proti Ukrajině,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS) loni v září. (NHL / České noviny)