Brazilská policie dnes zadržela muže, který přepadl autobus a zastřelil dva lidi na autobusovém nádraží v Riu de Janeiru. Poté v autobuse tři hodiny držel 17 lidí jako rukojmí.

Muž, kterého úřady neidentifikovaly, se podle mluvčí policie v Riu policii vydal.

Autobus, který měl podle plánu odjet do města Juiz de Fora ve státě Minas Gerais, čekal v úterý odpoledne na nástupišti, když se do něj podezřelý vloupal poté, co zastřelil a zranil dva lidi mimo autobus, řekl mluvčí Marco Andrade.

Andrade řekl, že muž byl zatčen a všichni rukojmí byli osvobozeni. Krádeže a únosy zaměřené na autobusy poblíž hlavního autobusového nádraží v Riu se letos staly běžnými, přičemž autobusy byly v některých případech převezeny do chudých městských čtvrtí. (Reuters)