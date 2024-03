Fiala z SPD volá po zmrazení konfliktu na Ukrajině i odvaze měnit hranice

Místopředseda opozičního hnutí SPD Radim Fiala na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě řekl: „K ukončení války na Ukrajině je nutné konflikt zmrazit a jednat o míru se zapojením všech stran včetně Ruska.“

Vybízel i k odvaze měnit hranice v části Ukrajiny, které podle něj vznikly z rozhodnutí sovětských zločinců. V politickém panelu, který konferenci tradičně uzavírá, mu oponovali představitelé vládních stran.

Šéf poslanců SPD Fiala řekl, že konflikt na Ukrajině nemá vojenské řešení, a naopak se snadno může stát jaderným. Slovo mír nesmí být nežádoucí alternativou řešení války, míní. Za nebezpečný blud označil, že je možným východiskem konfliktu jen strategická porážka Ruska. „Je nutné zmrazit válku a jednat o míru se zapojením všech stran, tedy i Ruska. Pokud se hranice měnily při řešení krize v bývalé Jugoslávii, je nutné mít dostatek odvahy měnit hranice v části Ukrajiny, které vznikly z rozhodnutí sovětských zločinců,“ řekl.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) kontroval slovy, že mír na Ukrajině nezajistí z Prahy hraběcí rady SPD. Česko by je se zkušenostmi s mnichovskou dohodou z roku 1938 ani nemělo udílet, dodal. Postup navrhovaný SPD by podle něj znamenal kapitulaci Ukrajiny a vrátil Rusko blíž k českým hranicím. S mírem na Ukrajině musí podle Vondry souhlasit Rusko i Ukrajina, ale také ho musí někdo garantovat.

Místopředseda ANO a Sněmovny Karel Havlíček označil vstup do NATO před 25 lety za nejdůležitější krok samostatné ČR. „Z mého pohledu je to významnější než vstup do EU,“ podotkl. Členství v NATO vnímá jako rozhodnutí být součástí západního světa a neschovávat se alibisticky za neutralitu. „Po ruské invazi na Ukrajinu význam NATO roste,“ doplnil. Nikdo podle něj nechce, aby Ukrajina kapitulovala, na konflikt je ale nutné se dívat reálnou optikou.

Česko by podle místopředsedy Sněmovny a lidovců Jana Bartoška mělo být aktivním členem NATO, s kterým je úzce spojené. Vyslovil se pro posilování odolnosti české společnosti. Považuje za nutné posilovat v dalších generacích ochotu bránit svou zemi a podporovat ji v těžkých dobách.

Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) musí být západní země připravené pomáhat Ukrajině až do jejího finálního vítězství. Možná kvůli tomu budou muset něco obětovat, vzdát se komfortu. „Ale stále je to levné, Ukrajinci za svou svobodu platí denně krví a životy,“ uvedl.

Šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že dávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu musí být minimem. „Měli bychom to vnímat jako podlahu, nikoliv strop,“ řekla. Rozšíření NATO je podle vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) pozitivní zprávou, zároveň ale připomíná, že naivita vůči agresivitě totalitních režimů se nevyplácí. Potřeba je podle něj spolupráce na úrovni Evropské unie, aby byla schopna jednat v krizových momentech. „Česká vláda podporuje zapojení ČR v posílení evropské obranné politiky zejména na východní hranici,“ řekl. (ČTK)