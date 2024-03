V New Yorku zasedá Komise OSN pro postavení žen, úvodem vystoupilo pět mužů

Přední orgán OSN prosazující rovnoprávnost žen a dívek zahájil v pondělí své výroční zasedání vystoupením pěti mužských řečníků. Zaskočilo to i některé z nich samotných a stovky žen v zaplněném sále Valného shromáždění OSN v New Yorku to poněkud zmátlo, napsala dnes agentura AP.

Komise OSN pro postavení žen má v New Yorku své 68. zasedání, programu se zúčastní i český ministr zahraničí Jan Lipavský, který je ode dneška na návštěvě Spojených států.

Achim Steiner, ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a poslední z pěti mužských řečníků, kteří na pondělním úvodním panelu komise pro postavení žen vystoupili, řekl, že si je velmi dobře vědom toho, že je dalším mužem, který z pódia promlouvá. „Mám dvě možnosti: nemluvit vůbec, nebo vystoupit a podpořit rovnost žen a mužů,“ poznamenal.

První ženou, která z pódia promluvila, byla až šestá v pořadí Indka Četna Gala Sinha, která vyzvala k tomu, aby se „investovalo do žen“, a tím parafrázovala myšlenku celého letošního zasedání komise. Dalším tématem je i řešení chudoby.

Téměř všichni řečníci – muži i ženy – zmínili těžký údělu žen a dívek, které se nachází ve válečném konfliktu, zejména v konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Generální tajemník OSN António Guterres na setkání řekl, že ženy a dívky nejvíce trpí „válkami vedenými muži“, přičemž vyzdvihl právě Gazu. Minulý týden na Mezinárodní den žen Guterres prohlásil, že dosažení právní rovnosti žen a mužů může trvat 300 let. Poukázal také na „přetrvávající epidemii genderově podmíněného násilí“, nejméně dvacetiprocentní rozdíl v odměňování žen a mužů a nedostatečné zastoupení žen v politice. Například při zářijovém výročním setkání světových lídrů na Valném shromáždění OSN bylo mezi řečníky pouze 12 procent žen.

Ministr zahraničí ČR Jan Lipavský vystoupí ve středu v New Yorku na zasedání Komise pro postavení žen na doprovodné akci Česka na téma „Role mužů a maskulinity v prevenci genderově podmíněného násilí“ a v otevřené debatě Rady bezpečnosti na téma prevence válek a konfliktů. Podle českého ministerstva zahraničí se Lipavský setká s Guterresem a projedná s ním i českou kandidaturu do Rady bezpečnosti. (ČTK)