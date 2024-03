Novelu o psychomodulačních látkách by Sněmovna mohla projednávat v dubnu

Novelu o návykových látkách s regulací takzvaných psychomodulačních látek by Sněmovna mohla projednávat zhruba za měsíc. Druhé čtení by se mohlo uskutečnit na schůzi, která začne 9. dubna.

Koncem března by se měl podobou novely zabývat sněmovní zdravotní výbor. Nyní se dokončuje ucelený pozměňovací návrh k předloze a podklady k němu. Na debatě ve Sněmovně to dnes řekly předkladatelky novely. Připravovanou předlohu představily. Zákon má rozlišit látky podle rizikovosti. U méně rizikových má umožnit kontrolovaný prodej dospělým za přísných podmínek a bez reklamy.

Vláda před nedávnem zařadila dočasně do konce roku na seznam zakázaných návykových látek HHC a další konopné deriváty. Prodej není možný. Držení většího než malého množství pro vlastní potřebu je trestné. Tyto substance by se pak mohly dostat na seznam psychomodulačních látek.

„Aktuálně jsme ve fázi, kdy se blížíme finální shodě. Komplexní pozměňovací návrh chceme představit 27. března na zdravotním výboru, aby měl před plénem možnost se s ním seznámit. To je plán,“ uvedla poslankyně Michaela Šebelová (STAN).

Novela mění desítku norem, a to třeba o regulaci reklamy, potravinách, ochraně zdraví či správních poplatcích. Nyní se dokončuje důvodová zpráva. Podle Šebelové by druhé čtení, tedy druhé projednávání zákona mohlo být na sněmovní schůzi, která začne 9. dubna. „Tam se třeba shodneme na zkrácení lhůt,“ řekla Šebelová. Věří, že by norma mohla platit od ledna příštího roku.

Novela je ve Sněmovně od loňského léta. Hledala se shoda. Předlohu připravilo sedm poslankyň a poslanců ze všech pěti stran koalice i z opozičního hnutí ANO. Podle návrhu by měly existovat tři seznamy látek. V jednom by byly zakázané látky. Druhý by osahoval „zařazené psychoaktivní látky“, u nichž by bylo podezření na možná zdravotní a sociální rizika. Ta by se měla do dvou let vyvrátit či potvrdit. Na třetím seznamu by se dostaly psychomodulační látky bez závažného ohrožení zdraví. Rozřazení by posuzovalo ministerstvo zdravotnictví s experty vládního odboru protidrogové politiky a Státním zdravotním ústavem.

Zboží s psychomodulačními látkami by nesmělo mít podobu hraček či potravin a cukrovinek. Nesmělo by se nabízet v automatech. Prodej by byl možný jen ve specializovaných obchodech, které by mohly mít e-shop. Povolení by jim vydávalo ministerstvo zdravotnictví. Produkty by si nemohly opatřit děti, do obchodů by nesměly vstupovat. Při on-line prodeji by se věk ověřoval dvakrát – při nákupu a při doručení jen do vlastních rukou. Reklama ve veřejném prostoru a v médiích by nebyla možná. Dodržování pravidel by kontrolovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na zákaz reklamy by dohlížela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zákon je nutné dát ke schválení Evropské komisi. Zákonodárci a zákonodárkyně věří, že norma při notifikaci uspěje. Připouštějí ale případné zdržení kvůli možným výhradám a následným úpravám. (ČTK)