Rusko MO potvrdilo havárii vojenského transportního letounu Il-76

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo havárii vojenského transportního letounu Il-76 u města Ivanovo, na palubě prý bylo osm členů posádky a sedm pasažérů. Příčinou pádu letadla měl být požár jednoho z motorů. (Ria Novosti)

/6. The moment when IL-76 lost its engine pic.twitter.com/F0e2yRFgoa

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 12, 2024