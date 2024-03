Černochová: I když Ukrajina není součástí NATO, je klíčovým spojencem

I když Ukrajina není součástí Severoatlantické aliance (NATO), je klíčovým spojencem a tím, kdo podstupuje nejtěžší boj proti ruské rozpínavosti a agresivitě, řekla Jana Černochová (ODS) na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost konané při příležitosti 25 let vstupu ČR do NATO.

Zemi napadené Ruskem je podle ní třeba dodávat veškerou možnou podporu. Zároveň je válka posledním varováním, aby Česko nezanedbávalo svou obranu, dodala.

„Sami ze své historie víme, jaká je okupace nepřátelskou velmocí. Považuji proto za naši morální povinnost bránit tomu, aby touto zkušeností museli procházet i jiní,“ poznamenala ministryně obrany. Ukrajině je podle ní třeba dodávat veškerou možnou podporu, aby ve svém spravedlivém boji obstála. Aby uhájila svou i naši svobodu, suverenitu a své území,“ řekla Černochová.

Podle ní je potřeba dodávat Ukrajině zbraně a munici a pokračovat i ve výcviku vojáků. „I když Ukrajina není součástí NATO, je klíčovým spojencem. A to v této době tím, který podstupuje úplně ten nejtěžší boj proti ruské rozpínavosti a agresivitě, kterou je (ruský prezident Vladimir) Putin připraven uplatňovat kdekoliv,“ zdůraznila.

Válka na Ukrajině je podle ní posledním varováním, aby Česko nepodceňovalo svou obranu, staralo se o ni a nezanedbávalo ji. „Ukrajina nám získává čas vlastní krví na to, abychom dali svou obranyschopnost co nejrychleji do pořádku a nespoléhali se jen na ostatní, jak jsme si navykli právě po vstupu do Aliance,“ řekla Černochová.

Příklad Ukrajiny také ukazuje, že je životní nutností mít kromě profesionální armády také dostatečné výrobní kapacity, dodala ministryně. Kapacity českého obranného průmyslu přitom podle ní nejsou takové, jaké by bylo potřeba mít.

Konferenci na Pražském hradě při příležitosti 25 let od vstupu ČR do NATO pořádá spolek Jagello 2000. Česká republika se v roce 1999 stala členem NATO společně s Polskem a Maďarskem. Výročí dnes připomene také v 10:30 průlet stíhaček nad Prahou. (ČTK)