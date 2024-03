V Rumunsku znovu zatkli kontroverzního influencera Tatea

Rumunská policie v noci na dnešek znovu zatkla kontroverzního britsko-amerického influencera Andrewa Tatea spolu s jeho bratrem Tristanem. Tentokrát se tak stalo na základě zatykače britských úřadů, které jej viní ze sexuálního napadení.

V jiném soudním případě byli bratři Tateovi a dvě Rumunky zatčeni po obvinění ze znásilnění, obchodování s lidmi a ustavení zločinecké skupiny. Podle prokuratury přinutili sedm žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Čtveřice, která je po několikaměsíční vazbě v první polovině loňského roku nyní na svobodě, vinu odmítá.

Podle dnešního sdělení policie v župě Ilfov byli bratři Tateové zadrženi v pondělí krátce před půlnocí na základě dvou zatykačů vydaných Spojeným královstvím. O případném prodloužení vazby, která prozatím platí na 24 hodin, má rozhodnout soud.

Tateova advokátka Mateea Petrescu podle agentury AP řekla, že obvinění v Británii se týkají údajných sexuálně motivovaných trestných činů z let 2012 až 2015.

Sedmatřicetiletý Andrew Tate má miliony sledujících na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, dříve twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen. (ČTK)