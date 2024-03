Fiala: K iniciativě na dodání dělostřelecké munice pro Ukrajinu se připojilo 18 zemí

K iniciativě na dodání dělostřelecké munice pro Ukrajinu se podle premiéra Petra Fialy dosud připojilo 18 zemí. Zatím je zajištěno financování 300 000 kusů munice a zhruba 200 000 dalších je přislíbeno, řekl Fiala.

„Považuji to za velký úspěch. Jde o další důkaz toho, že ČR je plnohodnotným aktivním hráčem v evropské bezpečnostní politice, že dokáže využívat svoje výhody,“ řekl premiér.

Fiala doplnil, že Česko za dva roky dodalo na Ukrajinu přes milion kusů velkorážové munice. Iniciativa na sehnání další munice ve třetích zemích je podle Fialy relativně jednoduchým mechanismem, který ale vyžaduje know-how. „Přinese reálné výsledky pro ukrajinskou obranu a dokáže jí zajistit další podporu v období, kdy evropské země zatím nemají dostatek kapacit pro vlastní výrobu,“ řekl.

„Z opozičních stran zaznívají názory, že naše aktivní účast v konfliktu znamená umělé pokračování války, že tím ničíme šanci na mír. To musím jednoznačně odmítnout, ať už to říká kdokoliv u nás nebo v zahraničí,“ zdůraznil Fiala.

Není proto podle něj možné se dívat stranou. „Už dva roky stojíme v čele zemí, které Ukrajině pomáhají. Děláme to pro Ukrajinu, ale děláme to i pro sebe. Pokud budou imperiální ambice současného ruského režimu pokračovat, brzy by ohrozil i nás,“ řekl premiér. Proto je třeba zajistit, aby se agrese a porušení mezinárodních dohod, zvlášť v takto zrůdném měřítku, setkaly s jasnou reakcí.