Provoz na hlavní trati z Prahy na Ústí nad Labem byl před 8.00 obnoven. Kvůli srážce nákladního vlaku s automobilem stál provoz téměř čtyři hodiny. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Vlak přepravoval nebezpečné látky, náklad se ale nepoškodil. Škoda je předběžně vyčíslená na 800 000 korun.

Nákladní vlak měl asi 25 vagonů, s autem se srazil krátce po 4.00. „Bylo to bez vykolejení vlaku či poškození nákladu,“ popsala nehodu policejní mluvčí Michaela Richterová. V osobním autě byl jen řidič, ročník 1966, zraněný není, alkohol podle dechové zkoušky nepil. Podle prvotních informací se auto na přejezdu zastavilo a nemohlo jet dál, vlak pak narazil do jeho levé strany a odmrštil ho do kolejiště, řekla Richterová. Odhadovaná osmisettisícová škoda je dohromady na autě i lokomotivě. Vyšetřování okolností nehody pokračuje.

Železniční doprava se zastavila v úseku Kralupy nad Vltavou – Roztoky u Prahy. Dráhy zrušily některé osobní vlaky, některé dálkové vlaky poslaly odklonem. Mezi stanicemi Kralupy nad Vltavou a Praha-Holešovice kyvadlově jezdily náhradní autobusy.