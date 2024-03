Zemřel americký zpěvák a hudební skladatel Eric Carmen, bylo mu 74 let. Proslavily ho například skladby All By Myself či hit Hungry Eyes, která zazněla ve filmu Hříšný tanec. (Variety)

Singer Eric Carmen, best known for hits "All by Myself" and "Hungry Eyes," has died, his wife says. He was 74. https://t.co/um3XLrfN7w pic.twitter.com/bONHkQ6uEG

