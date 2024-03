Evropa podle Pavla musí přesvědčovat USA, že to se zabezpečením NATO myslí vážně

Evropští členové Severoatlantické aliance by se měli snažit přesvědčit své severoamerické spojence, že berou bezpečnostní otázky velmi vážně a jsou odhodláni spravedlivě přispívat na kolektivní obranu, napsal český prezident Petr Pavel v komentáři publikovaném v magazínu NATO Review.

V textu zveřejněném při příležitosti 25. výročí vstupu ČR do NATO prezident varuje před návratem nacionalistických tendencí, které podle něj oživuje populismus rozdmýchávaný „záplavou dezinformací“. Konkrétní příklady přitom hlava státu neuvádí.

Jeho slova nicméně navazují na polemiky o soudržnosti NATO vyvolané výroky amerického exprezidenta Donalda Trumpa, který by se mohl po čtyřech letech vrátit do čela Spojených států. V předvolební kampani totiž dává najevo, že USA by pod jeho vedením nebránily spojence, kteří nebudou „platit své účty“. Už během svého mandátu v letech 2017 až 2021 Trump spojencům vyčítal, že nedávají na obranu dost peněz.

„My Evropané máme zodpovědnost přesvědčit naše severoamerické spojence, že Evropa bere bezpečnostní otázky velmi vážně a je odhodlaná dělat maximum pro zachování silné Aliance, včetně převzetí spravedlivého dílu nákladů na podporu NATO jako celku,“ uvádí ve svém komentáři Pavel.

Vyzdvihuje, že Česko loni uzákonilo požadavek vydávat nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Tento cíl si země NATO stanovily v roce 2014 s tím, že vojenské rozpočty se na stanovenou hranici dostanou nejpozději v roce 2024. Česko aktuálně obranné výdaje navyšuje, zda letos dvouprocentní hranice dosáhne, ale není jasné.

Členem NATO se ČR stala 12. března 1999 a prezident Pavel ve svém textu píše o obrovském významu, který podle něj tento krok pro zemi měl. Také jmenuje trojici priorit, na kterých se podle něj Aliance dnes musí zaměřit ve světle nynější ruské agrese na Ukrajině a vyvíjejících se schopností Ruska.

„Musíme také modernizovat, a to rychle. Musíme navýšit kapacity obranného průmyslu a posílit armády jednotlivých spojenců,“ napsal. Třetím bodem, který jmenuje, je potřeba postavit se „informačním operacím Kremlu“, jejichž účelem je podle Pavla předchozí cíle překazit. (ČTK)