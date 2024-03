Maďarsko nezmění politiku vůči Ukrajině, řekl Orbán po schůzce s Pellegrinim

Maďarsko se bude držet své mírové politiky a vítá, že podobný postoj vůči ruské válce na Ukrajině zaujímá i Slovensko, řekl dnes v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán po setkání s předsedou slovenského parlamentu Petrem Pellegrinim.

Informovala o tom agentura MTI, podle níž šéf maďarské vlády vinil zbytek Evropy z toho, že „mluví jazykem války“. Pellegrini při jiné příležitosti během cesty do Maďarska podle serveru Teraz.sk řekl, že pro Bratislavu je důležité další fungování Visegrádské skupiny (V4), kde je Maďarsko a Slovensko společně s Polskem a Českou republikou.

Země V4 jsou nyní hluboce rozdělené právě v pohledu na příčiny války na Ukrajině a podpoře Kyjeva, ale také v přístupu k řadě témat uvnitř Evropské unie. Různé pohledy potvrdilo i setkání vrcholných představitelů skupiny na konci února v Praze. Shodli se sice, že ruská agrese na Ukrajině je hrubým porušením mezinárodního práva, zatímco ale Česko a Polsko poskytují Ukrajině i vojenský materiál, Maďarsko to odmítá, stejně jako nyní Slovensko pod vedením premiéra Roberta Fica.

Ficův kabinet po nástupu do úřadu loni v říjnu zastavil vojenskou pomoc Ukrajině, která se už přes dva roky brání ruské vojenské agresi, ze slovenských státních zásob. Fico pak opakovaně kritizoval západní země kvůli jejich postoji ke konfliktu na Ukrajině a EU za to, že nepředstavila mírový plán. Orbán, který udržuje úzké ekonomické vztahy s Ruskem, v minulosti prohlásil, že válka může skončit pouze skrze vyjednávání. Fico ani Orbán neuvedli, jak by bylo možné v současné situaci mírových hovorů dosáhnout, podotkla dříve agentura AP.

Šéf maďarské vlády nyní po setkání se šéfem slovenského parlamentu uvedl, že Maďarsko si bude stát za svou politikou, a dodal, že doufá ve spolupráci se Slovenskem v tomto ohledu. „Dobré sousedské vztahy jsou v době nebezpečí o to cennější,“ řekl Orbán. Politici spolu podle MTI také hovořili o otázkách týkajících se suverenity v rámci Evropské unie.

Pellegrini po setkání se svým maďarským protějškem Lászlóem Kövérem prohlásil, že se shodli na společném postupu při řešení vojenského konfliktu na Ukrajině. „I když je agresorem Rusko, které zaútočilo na Ukrajinu, nesmíme rezignovat na snahu ukončit každodenní zabíjení vojáků a civilistů,“ uvedl Pellegrini podle webu Aktuality.sk.

Šéf slovenského parlamentu podotkl, že pro Bratislavu je důležité další fungování V4, a chce proto intenzivněji spolupracovat s Budapeští. (ČTK)