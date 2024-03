Země EU se shodly na posílení práv kurýrů pracujících pro platformy

Kurýři či řidiči pracující pro digitální platformy, jako je Uber, by do budoucna měli mít v Evropské unii lepší pracovní podmínky. Na kompromisním textu směrnice o takzvaných platformových pracovnících se na jednání v Bruselu shodli unijní ministři práce a sociálních věcí, informovalo belgické předsednictví v Radě EU.

„Směrnice vylepší práva a podmínky více než 28,5 milionu Evropanů, kteří pro platformy pracují,“ uvedlo na sociální síti X belgické předsednictví. Česko na zasedání zastupuje ministr Marian Jurečka.

Internetové firmy zažívají po covidové pandemii velký rozmach a rychle roste počet lidí, kteří pro ně pracují. Podle odhadů Evropské komise to je v současnosti v EU na 28 milionů lidí a do tří let by se tento počet mohl přiblížit 40 milionům. Většina z nich pracuje jako samostatně výdělečná osoba. Provozovatelé přepravních či rozvážkových firem jim proto nemusí platit zdravotní či sociální pojištění ani zaručit minimální příjem.

Evropská komise proto navrhla směrnici, která má pracovníkům digitálních firem k těmto právům pomoci. Unijní země se na ní pokusily shodnout již za českého předsednictví v EU na podzim roku 2022, ale tehdy úspěšné nebyly. Švédské předsednictví následně předložilo kompromisní návrh, který unijní ministři schválili. Dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí bylo dosaženo loni v prosinci, tedy za španělského předsednictví.

Deset zemí ale následně oznámilo, že tuto dohodu nepodpoří. Belgické předsednictví tak obnovilo vyjednávání a nyní se ministři shodli na kompromisním textu dojednaném předsednictvím a vyjednavači Evropského parlamentu letos 8. února. Směrnici musí ještě formálně schválit Evropský parlament.

Jak uvedl místopředseda belgické vlády Pierre-Yves Dermagne, jde o první podobný předpis v Evropské unii. Norma by měla stanovit „minimální standardy pro zlepšení pracovních podmínek pro miliony pracovníků platforem po celé EU“. „Dnes potvrzená dohoda staví na úsilí předchozích předsednictví v Radě EU a znovu potvrzuje sociální rozměr Evropské unie,“ dodal Dermagne. (ČTK)