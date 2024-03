Prezident Pavel udělí státní vyznamenání Billu Clintonovi

Prezident Petr Pavel udělí zítra státní vyznamenání americkému exprezidentovi Billu Clintonovi. Informoval o tom Hrad. Clinton se zúčastní bezpečnostní konference, která připomene 25 let od vstupu Česka do NATO.

Bývalý americký prezident Bill Clinton. Foto: Hayden Schiff, Wikimedia Commons

Bývalý americký prezident Clinton dorazil do Prahy v sobotu večer. Včera se zúčastnil neformální společenské akce v jazzovém klubu Reduta. Tam si Clinton připomněl svou druhou návštěvu Česka, která se odehrála v lednu roku 1994.

Clinton se v úterý zúčastní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě, která připomene 25 let od vstupu Česka do NATO. Clinton, který byl prezidentem USA mezi roky 1993 a 2001, do Prahy přijel na pozvání českého prezidenta Petra Pavla. Konferenci pořádá spolek Jagello 2000, ve Španělském sále na ní kromě Clintona promluví nejvyšší čeští ústavní činitelé nebo bývalý generální tajemník NATO George Robertson. (Hrad/ČTK)