Francouzský prezident Emmanuel Macron poprvé podpořil vznik zákona, který by za jistých podmínek umožnil „pomoc s úmrtím“. V rozhovoru však odmítl, že by šlo o asistovanou sebevraždu či eutanazii. Zákon podle Macrona v dubnu projedná vláda a v květnu by mohla být předložena Národnímu shromáždění.

Možnost ukončit život s cizí pomocí by se vztahovala na dospělé osoby s „nevyléčitelnou nemocí, jejichž život je v krátkém či středním časovém horizontu v ohrožení a mají bolesti, od nichž jim nelze ulevit.“

Tato možnost se nebude vztahovat na nezletilé, na psychiatrické pacienty ani na lidi, kteří již nejsou plně schopni rozhodovat, jako například pacienty s Alzheimerovou chorobou, píše agentura AFP.

Pacienti, kteří splní tento výčet podmínek, budou moci o pomoc s ukončením života požádat. Zákon ale nezaručuje, že jim bude vyhověno. O případném předepsání smrtící látky rozhodne kolegium lékařů. Látku by si aplikovali sami nebo s pomocí zvolené osoby.

Ve Francii v tuto chvíli platí zákon Claeys-Leonetti z roku 2016, který umožňuje „soustavné podávání silných sedativ“ lidem s neutišitelnými bolestmi. Nepovoluje ale asistovanou sebevraždu ani eutanázii. Nový zákon by měl také poskytnout více prostředků pro paliativní péči pro umírající pacienty.

Změna zákona z roku 2016 byla jedním z Macronových předvolebních slibů. Prezident v této otázce uspořádat občanskou konzultaci, ale své rozhodnutí opakovaně odkládal, píše AFP. Libération píše, že Macron „konečně odpověděl na otázku, které se dlouho vyhýbal“. (ČTK)