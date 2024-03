Vrchní sefardský rabín Izraele Yitzhak Yosef varoval, že ultraortodoxní židé opustí zemi, pokud by byli nuceni nastoupit do armády. „Všichni tito sekulární lidé nechápou, že bez ješiv by armáda nebyla úspěšná,“ řekl s odkazem na instituce, kde věřící muži studují židovské texty, místo aby pracovali nebo narukovali. „Vojáci jsou úspěšní jen díky těm, kteří se učí Tóru,“ dodal.

Ultraortodoxní židé jsou v Izraeli od povinné vojenské služby osvobozeni. Poslední dobu, zejména v souvislosti s válkou s Hamásem, však sílí hlasy, které tento zákon zákon chtějí zrušit.

Ultraortodoxní židé tvoří asi 13 % obyvatel Izraele a jejich počet neustále roste. V uplynulém roce bylo z této skupiny od vojenské služby osvobozeno 66 tisíc lidí.

Člen válečného kabinetu Benny Gantz rabínova slova nazval „morální ranou izraelskému státu a společnosti“.

„Každý by se měl podílet na posvátném právu sloužit a bojovat za naši zemi, zejména v této těžké době – včetně našich ultraortodoxních bratrů,“ řekl.

Proti Yosefovi se ohradil i lídr opozice Yair Lapid. „Je ostudou a urážkou vojáků IDF, kteří obětují své životy za obranu země. Rabín Yosef je státní zaměstnanec, který má plat od státu – nemůže stát ohrožovat,“ napsal na X. (Times of Israel)