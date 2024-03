Bývalý americký prezident Bill Clinton, který je od soboty na návštěvě Prahy, se zúčastnil neformálního večera v jazzovém klubu Reduta. Připomněl tím svou návštěvu z roku 1994, při které klub navštívil s Václavem Havlem. Tentokrát jej doprovodil prezident Pavel.

🇺🇸 Americký exprezident Bill Clinton je znovu v pražské Redutě. 🎷 V roce 1994 se v jazzovém klubu Reduta setkal s tehdejším českým prezidentem Václavem Havlem. Pro Clintona to bylo podle jeho slov velmi vypjaté období, protože krátce před návštěvou Česka mu zemřela matka.

Dnes… pic.twitter.com/hezdEtuYTd — ČT24 (@CT24zive) March 10, 2024

Večera se zúčastnili také ministři Jan Lipavský (Piráti) a Vít Rakušan (STAN), bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Clinton se v úterý zúčastní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě, která připomene 25 let od vstupu Česka do NATO. Clinton, který byl prezidentem USA mezi roky 1993 a 2001, do Prahy přijel na pozvání českého prezidenta Petra Pavla.

ČT uvedla, že Clinton na setkání s českými politiky a dalšími osobnostmi vzpomínal na večer z ledna 1994. Řekl, že to pro něj bylo nesmírně emocionální období, protože mu pět dní předtím zemřela matka. Tehdejší schůzku s Havlem označil za nesmírně důležitou z hlediska bezpečnosti nejen ČR, ale i USA. Vyzvedl současnou roli ČR při spojenectví a shánění dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, která už dva roky čelí ruské agresi.

Konferenci pořádá spolek Jagello 2000, ve Španělském sále na ní kromě Clintona promluví nejvyšší čeští ústavní činitelé nebo bývalý generální tajemník NATO George Robertson. Organizátoři konference upozornili na to, že na začátku svého prvního funkčního období Clinton poprvé v dějinách nastínil vizi Evropy bez konfliktů, nerozdělené a demokratické. (ČTK)