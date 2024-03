V Rusku prudce vzrostla poptávka po knihách s válečnou a vlasteneckou tematikou. Podle serveru RBK to uvádějí nakladatelství i velká knihkupectví. Opoziční server The Moscow Times to dal do souvislosti s válkou na Ukrajině.

Mezi nejprodávanější válečné knihy velkého ruského nakladatelství AST patří pojednání Umění války, které v 5. století před naším letopočtem napsal vojevůdce Sun-c, dále Kniha pěti kruhů, což je dílo ze 17. století od japonského samuraje a filozofa Musašiho Mijamota, samurajský morální kodex Bušidó či zápisky z druhé světové války od sovětského autora Nikolaje Nikulina. Poptávka znatelně vzrostla i po knihách Ericha Marii Remarqua.

Starověký traktát Umění války patří mezi nejprodávanější knihy i v nakladatelství Eksmo. Tím řada nejlépe prodávaných válečných děl, od jejichž napsání uplynulo několik století, nekončí. Podle Eksma jsou totiž na vrcholu žebříčku i Zápisky o válce galské římského vládce Julia Caesera či pojednání válečného vojevůdce Napoleona Bonaparteho. Populární je i encyklopedie o druhé světové válce současných autorů Alexeje Isajeva a Arťoma Drabkina.

Nakladatelství AST registruje ve své kategorii „vlastenectví, vojenská a historická próza“ za loňský rok 43% nárůst oproti roku 2021, kdy ještě Rusko nevedlo válku na Ukrajině. Zájem ale zřejmě dál roste – za letošní únor nakladatelství ve stejné kategorii zaznamenalo 61% nárůst oproti loňskému únoru.

Socioložka Valerija Kasamara se domnívá, že literární preference ve společnosti jsou odrazem toho, jak se lidé snaží najít odpovědi na palčivé otázky či utéct od reality.

„Memoáry, deníky nebo historické knihy umožňují čtenářům udělat analogii se současností, najít podobnosti nebo si potvrdit názory,“ uvedla socioložka. Doplnila, že v době velkých změn, které vyvolávají znepokojení, lidé sahají i po knihách o duševním zdraví nebo po duchovních pojednáních. (ČTK)