Vrchní sefardský rabín Izraele Yitzhak Yosef varoval, že ultraortodoxní židé opustí zemi, pokud by byli nuceni nastoupit do armády. „Všichni tito sekulární lidé nechápou, že bez ješiv by armáda nebyla úspěšná,“ řekl s odkazem na instituce, kde věřící muži studují židovské texty, místo aby pracovali nebo narukovali. „Vojáci jsou úspěšní jen díky těm, kteří se učí Tóru,“ dodal.