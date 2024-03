Desítky lidí se dnes v Praze sešly před čínským velvyslanectvím, aby poukázaly na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu, který okupuje Čína. Shromáždění k připomenutí povstání, které v Tibetu v roce 1959 potlačili čínští vojáci, pořádala lidskoprávní organizace Amnesty International.

Akce se zúčastnila například místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti), aby vyjádřila podporu Tibetu, a další řečníci.

Lidé přišli s tibetskými vlajkami a transparenty, které hlásaly hesla k osvobození Tibetu.

„Boj za svobodu je nejspíše něco, co bude trvat věčně, ale nikdy to není zbytečné. Jsem ráda, že v poslední době navazujeme na hodnotovou politiku Václava Havla, a že můžeme být mezi lídry svobodného světa,“ řekla Richterová.

„Tibet trpí pod okupací, ale my nesmíme dopustit, aby se totality rozlézaly dál i do jiných zemí,“ dodala.

Organizátoři akce vyzvali k podepsání dopisu na podporu ujgurského obránce lidských práv Ilhama Tohtiho, který usiloval o to, aby ujgurskou menšinu v provincii Sin-ťiang nestihl stejný osud jako Tibeťany. Za to ho Čína v nespravedlivém procesu odsoudila na doživotí, od jeho uvěznění letos uplynulo deset let.

Akci doprovodil pěveckým vystoupením zpěvák Tomáš Klus. Lidé pak volali hesla jako „Svobodu Tibetu“.

Každoročně se 10. března koná v řadě zemí akce Vlajka pro Tibet. V Praze tibetskou vlajku vyvěsila například i Sněmovna, pražský magistrát nebo řada radnic a dalších budov. Vlaku Tibetu vyvěsily i desítky dalších měst v Česku. (ČTK)