Andrej Babiš a hnutí ANO se podle premiéra Fialy (ODS) snaží „koncentrovat nové voliče cílenou radikální rétorikou“. Výroky představitelů ANO podle Fialy „popírají západní orientaci naší země a oslabují demokratickou politickou kulturu.“ Premiér to napsal na X v reakci na nejnovější volební průzkum, který hnutí ANO přiřadil 39 % hlasů.

„Je třeba si připomenout, že jsme uprostřed mnohaletého boje o budoucnost naší republiky. A toto je boj, který nelze vyhrát pouze na vládě či v Parlamentu,“ napsal Fiala.

Dále vyzval voliče, aby boj proti populismu vzal za svůj každý, komu na svobodě a demokracii v zemi opravdu záleží. „Osobně se o to snažím každý den. Můžete mi vyčítat, že se mi to často nedaří dost dobře, že spousta věcí by mohla být jiná a lepší,“ stojí v textu na X.