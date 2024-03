Náboženské autority v Saudské Arábii spatřily srpek Měsíce, což znamená, že začíná postní měsíc ramadán. Představitelé islámských zemí doufají, že během svátku dojde k vyhlášení příměří v Gaze. Muslimové během ramadánu podle náboženských pravidel nesmí od východu do západu slunce jíst, pít a kouřit.

Půst ovšem nemusí dodržovat děti, těhotné a kojící ženy a nemocné a staré osoby. Po poslední večerní modlitbě se u rodinných stolů pořádají tradiční hostiny. Po skončení ramadánu následuje třídenní svátek íd al-fitr.

V některých zemích ramadán začne nikoliv od pondělního rána, ale až od úterý. Začátek postního měsíce souvisí s viditelností srpku Měsíce.

Ze Saudské Arábie, na jejímž území se také nachází významné islámské památky, byl viděn již dnes, ve východnějších částech Asie bude k vidění až zítra v noci.

„Při začátku ramadánu a ve světle útoků, jimiž trpí naši bratři v Palestině, zdůrazňujeme, že je třeba, aby mezinárodní společenství převzalo odpovědnost, zastavilo tyto brutální zločiny a zajistilo bezpečné humanitární koridory,“ uvedl ke konfliktu v Pásmu Gazy saúdskoarabský král Salmán.

Americký prezident Joe Biden začátek ramadánu opakovaně zmiňoval jako milník pro vyhlášení příměří v Gaze. Už v pátek ale uvedl, že nalezení shody do začátku postního měsíce nepovažuje za pravděpodobné.

Očekává se, že může docházet ke střetům v Jeruzalémě, ve kterém se nachází jak posvátná místa židů, tak muslimů. Do mešity al-Aksá se pravděpodobně chystají tisíce věřících.

Mešita se nachází na Chrámové hoře, která je posvátná i pro židy a křesťany a z náboženských důvodů je častým předmětem sporů mezi židovským a muslimským obyvatelstvem Jeruzaléma.

Izrael do jejího okolí vyšle tisíce policistů. „Izraelská policie bude i nadále jednat a umožňovat bezpečné konání ramadánových modliteb na Chrámové hoře a zároveň udržovat bezpečnost a ochranu v oblasti,“ uvedla policie v prohlášení.

„Je to naše mešita a my se o ni musíme starat. Musíme chránit přítomnost muslimů v této mešitě, kteří by měli mít možnost do ní v klidu a bezpečí vstupovat ve velkém počtu,“ řekl Azzam Al-Khatib, generální ředitel jeruzalémské náboženské nadace Waqf.

Reagoval tím na slova izraelského ministra bezpečnosti, který se vyjádřil, že by počet vstupů do mešity chtěl regulovat. (ČTK, Reuters)