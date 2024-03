Jordánsko spolu s USA shodily další humanitární pomoc do Pásma Gazy. Letecká zásilka mířila na sever regionu a podle amerických zdrojů obsahuje jedenáct a půl tisíce porcí jídla.

USA také chystají zřídit dočasný přístav, který by umožnil proudění pomoci do Gazy i po moři. To však může trvat až šedesát dní, což lidskoprávní organizace považují za příliš dlouhou dobu. V Gaze podle nich hrozí hladomor. (Reuters)