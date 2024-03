Princezna Kate zveřejnila svou první fotografii od lednové operace. Na fotografii je manželka následníka britského trůnu Williama se svými třemi dětmi. „Děkuju za vaše milá přání a podporu v průběhu posledních dvou měsíců. Přeji všem štastný Den matek (který se dnes v Británii slaví, pozn. red.), napsala Kate na X.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024