Britský ministr zahraniční David Cameron uvedl, že by nesouhlasil s vysláním západních vojáků na Ukrajinu, a to i v případě, že by se jednalo o pomoc s výcvikem ukrajinské armády. Ten je podle něj lepší provádět v zahraničí.

Cizí vojáci na Ukrajině by podle britského ministra představovali pro Rusko další cíle. Cameron to tento týden při své návštěvě Německa řekl v rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung.

Francouzský prezident Emmanuel Macron koncem února v odpovědi na dotaz ohledně případného vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu uvedl, že nic nelze vyloučit. Šéf francouzské diplomacie Stéphane Séjourné vzápětí upřesnil, že by Paříž své vojáky na Ukrajinu neposlala bojovat, nýbrž plnit jiné úkoly. Británie podle listu The Guardian později připustila, že na Ukrajinu vyslala malé jednotky na pomoc se zdravotnickým výcvikem, ale mluvčí premiéra Rishiho Sunaka upřesnil, že Londýn nepočítá s rozsáhlým nasazením britských ozbrojených sil.

V pátek francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu uvedl, že v tuto chvíli se neplánuje vyslání bojových jednotek, ale že spojenci Ukrajiny by mohli zvážit konkrétní výcvikové nebo odminovací mise.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski tento týden řekl, že přítomnost sil NATO na Ukrajině „není nemyslitelná“ a že oceňuje, že francouzský prezident tuto myšlenku nezavrhl. „Přítomnost sil NATO na Ukrajině není nemyslitelná. Oceňuji iniciativu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, protože je o tom, že (ruský prezident Vladimir) Putin má strach, nikoli že my máme strach z Putina,“ zdůraznil Sikorski podle polské diplomacie. (ČTK)