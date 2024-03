Analýza: Piráti by podle modelu Median přeskočili na druhém místě ODS se ziskem 13 procent. Je za tím kombinace dvou faktorů. Lednové průzkumy naznačily také pozvolné sílení komunistů i to, že start kampaně STAN a Víta Rakušana se do podpory bezprostředně neprojevil.