Biden i Trump se na kampani v Georgii shodli: Ten druhý je ohrožením

Současný a bývalý americký prezident Joe Biden a Donald Trump navštívili oba ve stejný den stát Georgia, kde se v úterý koná další kolo primárek, a vystoupili na předvolební rally. Oba se shodli v jednom: varovali před hrozivými důsledky pro zemi, pokud prezidentské volby vyhraje ten druhý.

Americký exprezident Trump a prezident Biden. Jejich šance jsou 14 měsíců před volbami srovnané a Georgia bude jedním ze států, který v listopadu může rozhodnout výsledek. Flickr, CC BY-SA 2.0, a Edwin Torres, úřad guvernéra New Jersey, CC BY-NC 2.0

Georgia byla klíčovým bojištěm roku 2020 a výsledky před čtyřmi lety byly těsné. Trump prohrál o 11 779 hlasů, které se snažil podle trestní obžaloby podvodně získat u státního tajemníka, kterému telefonoval s pokynem „najít 11 780 hlasů“ a zvrátit tak Bidenovo vítězství.

Biden zahájil svůj projev na shromáždění v Atlantě poznámkou, že Trump se zrovna nacházel na druhé straně státu s radikální poslankyní Marjorie Greene, která byla za Georgii zvolena.

„O člověku může hodně napovědět, s kým se stýká,“ řekl Biden a sklidil potlesk.

Připomněl, že Trump den předtím hostil ve svém floridském domově maďarského premiéra Viktora Orbána, který ve své zemi podle Bidenových slov zvrátil demokracii. „Když říká, že chce být diktátorem, věřím mu,“ řekl Biden o Trumpovi. „Letos v listopadu se bojuje o naše svobody.“

Zbláznili jsme se snad?

Trump vstoupil na pódium ve městě Rome, kde se poslankyně Greene narodila, ve stejný okamžik jako Biden. Svého nástupce obvinil ze smrti 22leté studentky, která také pochází z Georgie, a kterou podle policie zabil imigrant z Venezuely, který do USA vstoupil nelegálně.

„To, co Joe Biden provedl na našich hranicích, je zločin proti lidskosti a lidem tohoto národa, nikdy mu nebude odpuštěn,“ řekl Trump a slíbil největší deportaci v historii.

Před shromážděním Biden vyjádřil lítost nad tím, že ve svém projevu o stavu Unie použil výraz „ilegální“ k popisu podezřelého z vraždy studentky, což vyvolalo další kritiku ze strany Trumpova týmu. „Zbláznili jsme se snad? Říkám, že to byl ilegální cizinec. Byl to nelegální přistěhovalec. A neměl být v naší zemi a za Trumpovy politiky by tam nikdy nebyl,“ řekl exprezident za hlasitého jásotu.

Trump také vyzdvihl právě to, co mu Biden vyčetl – exprezident zmínil, že „včera večeřel s velkým gentlemanem z Maďarska Viktorem Orbánem“, a pochválil Greene, že na Bidena během jeho zprávy o stavu Unie pokřikovala, a označil ji za „velmi statečnou“.

Průzkumy v Georgii naznačují mírný náskok Trumpa nad Bidenem. Podle republikánského guvernéra Briana Kempa jsou síly nyní rozložené 52:48 procentům, ale „Trump může volby vyhrát i prohrát, je to velmi těsné,“ řekl.

Vítězství v primárkách mají ale oba kandidáti za svoje strany předem jasné, což potvrzuje, že to budou oni, kdo se spolu střetnou v listopadovém finále. (NPR, Politico, Fox)