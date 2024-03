Prezident Petr Pavel uvítal, že se po jeho novoročním projevu otevřela debata o přijetí eura jako české měny. Ocenil také to, že vláda požádala Národní ekonomickou radu vlády (NERV) o vypracování analýzy výhodnosti vstupu Česka do Evropského mechanismu směnných kurzů ERM II do října.