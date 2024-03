Do letošní Noci divadel, která se uskuteční v sobotu 23. března, se zapojí téměř 50 divadel, loni to bylo přes 80. Za nižším počtem zapojených divadel stojí podle zástupce Institutu umění – Divadelního ústavu Matouše Denzera přesun z tradičního listopadového termínu na nový březnový.

Noc divadel připomene výročí 100 let od smrti spisovatele Franze Kafky, hlavním podtitulem je Proměna. Vedle divadelních vystoupení divákům nabídne besedy, prohlídky, workshopy či divadelní kvízy. Na většinu akcí je vstup zdarma či za sníženou cenu, kompletní program je dostupný na webových stránkách.

Akce, která je součástí evropského projektu European Theatre Night, se tradičně konala v listopadu, divadla si však odhlasovala přesunutí blíže k 27. březnu, Světovému dni divadla. Noc divadel se tak uskuteční zhruba pět měsíců po minulém ročníku, což je podle Denzera důvodem, proč je letos účast slabší.

Dramaturgyně Noci divadel v Česku Martina Pecková Černá uvedla, že podtitul Proměna nabízí širší interpretační rámec než pouze odkazování na Kafkovo dílo. „Může být opět východiskem k hravým či vážnějším interpretacím programu Noci divadel na témata aktuálních civilizačních proměn nebo ‚kafkáren‘ v našem každodenním životě,“ dodala.

Národní divadlo (ND) připravuje 11 akcí pro veřejnost, mezi nimi například kreativní dílny tvorby z papíru pro děti, besedu s vedoucí Divadelního archivu Josefinou Panenkovou o proměně repertoáru Nové scény ND za posledních 40 let. Od 22:00 a 22:30 techničtí mistři představí jevištní techniku světla, zvuk, tahy či projekce. Téma udržitelnosti akcentuje po celý den přístupný Projekt24, ve kterém mají studenti uměleckých škol za 24 hodin vytvořit díla ze zbytkových materiálů z divadelních dílen a skladů.

Divadlo na Vinohradech nabídne prohlídky objektu a besedu o připravované rekonstrukci budovy s ředitelem divadla Tomášem Töpferem. Divadelního kvízu se budou moct zúčastnit zájemci v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, v Divadle Na zábradlí či v divadelní kavárně ABC. Ve foyer ABC bude také interaktivní výstava.

Ve Studiu Dva připomene inscenace Saxana slavnou českou komedii o dívce na koštěti, po představení pak divadlo připravilo od 21:00 kouzelnický workshop s hercem a kouzelníkem Romanem Štabrňákem, na který je volný vstup.

Komentovanou prohlídku divadla s výkladem herců připravilo Divadlo Pod Palmovkou, noční prohlídku pak nabízí vršovické divadlo Mana.

V prostorách Archa+ v rámci Bazaar festivalu a Noci divadel bzdou prezentovat svou práci punkoví divadelníci, video umělci a hudebníci původem ze Slovenska v čele s Adamem Dragunem. Ponec divadlo pro tanec uskuteční pohybový workshop.

Speciální programy uvedou také některá divadla v krajích, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích například plánuje taneční workshop či interaktivní dirigentský workshop. Do Noci divadel se zapojí také plzeňské Divadlo Josefa Kajetána Tyla, brněnské Divadlo Radost a mnoho dalších. (ČTK)