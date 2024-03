Ruský postup u ukrajinské Avdijivky ztrácí na dynamice, uvádí New York Times

Ruský postup u Avdijivky na východě Ukrajiny ztrácí nyní po rychlých územních ziscích na dynamice, píše americký list The New York Times. Ukrajina podle něj vyslala do oblasti značné množství vojáků a Rusové jsou kromě toho nuceni útočit na otevřeném prostranství, kde je nic nekryje.

Když před třemi týdny Rusko ovládlo Avdijivku, Kyjev a jeho spojenci se obávali, že ruským silám se podaří udržet dynamiku a posunout se směrem k centrům vojenského významu nebo k dalším ukrajinským městům. „Ale po rychlých ziscích ve dnech (po ovládnutí Avdijivky) se ruské síly zastavily po útocích v okolí tří nedalekých vesnic,“ uvedl The New York Times.

Boje v oblasti se nyní podle amerického listu proměnily v bezvýsledné střety, kdy se strany posouvají tam a zpět. V uplynulých deseti dnech se ruským silám podle map vycházejících z veřejně dostupných zdrojů podařilo ovládnout asi jen kilometr čtvereční území. Boje se aktuálně odehrávají u vesnic Orlivka, Toneňke a Berdyči. Právě o této oblasti ukrajinské velení po pádu Avdijivky hovořilo jako o nové linii obrany.

„Ovládnutí Avdijivky nevedlo ke zhroucení ukrajinských pozic,“ sdělil listu Thibault Fouillet z francouzského Institutu pro strategická a bezpečnostní studia (IESD). „Nevidíme žádnou rozhodnou akci nebo průlom,“ sdělil.

Podle analytika Pasiho Paroinena z finského projektu Black Bird Group, který hodnotí situaci na základě satelitních snímků v otevřených zdrojích, se ruské síly „snaží prolomit pozice pomocí malých útočných pěších oddílů, které ale v relativně otevřeném terénu u Avdijivky Ukrajinci decimují“.

Iniciativa na bojišti je nicméně patrně dál na ruské straně a ruské síly by podle analytiků v blízké budoucnosti stále mohly ukrajinské pozice prolomit. Tomu by nahrávala i skutečnost, že na ukrajinské obraně se neblaze podepisuje absence perspektivy další americké vojenské pomoci a tedy nedostatek především dělostřelecké munice. Za současné boje u Avdijivky navíc platí ukrajinská armáda vysokou cenu tím, že tam patrně vyslala nejlepší vojska a nasadila tam moderní zbraně, podotkl americký list. (ČTK, The New York Times)