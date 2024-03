V Portugalsku se dnes konají předčasné parlamentní volby, v nichž mají podle průzkumů téměř vyrovnané šance na vítězství dvě hlavní politické strany – vládní levicová Socialistická strana (PS) a středopravá Sociálnědemokratická strana (PSD), která je hlavní formací Demokratické aliance (AD).

Ani jedna ale téměř jistě nezíská většinu v jednokomorovém parlamentu, v němž bude mít podle průzkumů poprvé za pět desetiletí velké slovo krajní pravice.

Jako lídři dvou hlavních stran se dnes poprvé utkají ve volbách jedenapadesátiletý právník a politik Luís Montenegro, který vede alianci AD a který stojí v čele PSD od července 2022, a šestačtyřicetiletý ekonom a politik Pedro Nuno Santos. Ten letos v lednu vystřídal v čele PS jejího dlouholetého šéfa Antónia Costu, který byl od listopadu 2015 premiérem a od konce loňského roku je úřadujícím předsedou vlády.

Dvaašedesátiletý Costa totiž podal loni v listopadu demisi kvůli skandálu kolem možného ovlivňování řízení o udělení povolení pro těžbu lithia či pro výstavbu podniku na výrobu zeleného vodíku. Costa z ničeho obviněn není, v kauze ale figurují jako podezřelí někteří jeho blízcí spolupracovníci. I opoziční PSD ale zasáhl před volbami korupční skandál, který se týká několika jejích politiků na Madeiře.

Ovšem podle průzkumů není korupce to hlavní, co Portugalce trápí. Obavy mají zejména kvůli nedostatku dostupného bydlení a stěžují si také na špatné veřejné služby, například ve zdravotnictví či školství.

Montenegro, jehož AD má podle průzkumů o něco větší šance na vítězství, před volbami prohlásil, že v případě výhry nebude jednat s Andrém Venturou, šéfem krajně pravicové strany Chega. Ta by mohla dnes dostat až dvacet procent hlasů, což by byl téměř trojnásobek oproti předchozím volbám v roce 2022. Lídr socialistů Santos slíbil podpořit případnou Montenegrovu menšinovou vládu. Vyhraje-li Santos, podporu od lídra PSD zajištěnou nemá, vládnout by ale mohl s podporu menších levicových stran a za předpokladu tiché tolerance od některých stran pravicových či středopravých. (ČTK)