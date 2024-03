Papež František v rozhovoru pro švýcarskou televizi řekl, že Ukrajina by měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a vyjednat ukončení války s Ruskem. Naznačil, že konflikt se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře a hovořil v té souvislosti o porážce.

Papež František rozhovor poskytl už minulý měsíc, švýcarská televize RSI ho má odvysílat 20. března.

V rozhovoru byl František požádán o svůj postoj k debatě mezi těmi, kteří říkají, že by se Ukrajina měla vzdát, protože nebyla schopna odrazit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo akce nejsilnější strany. Tazatel v dotazu použil výraz „bílá vlajka“.

Nejsilnější je ten, kdo pomyslí na lidi

„Je to jedna interpretace, to je pravda,“ řekl František podle předběžného přepisu rozhovoru a částečného videa, které v sobotu poskytla agentuře Reuters. Vysílat se má 20. března v rámci nového kulturního programu. „Ale domnívám se, že nejsilnější je ten, kdo zhodnotí situaci, pomyslí na lidi a má odvahu k bílé vlajce a jedná,“ řekl František s tím, že rozhovory by měly probíhat za pomoci mezinárodních mocností.

Je připraven zprostředkovat jednání

„Slovo vyjednávat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že věci nejdou dobře, musíte mít odvahu vyjednávat,“ řekl František. Na dotaz, zda je připraven jednání zprostředkovat, odpověděl: „Jsem tu.“ (Reuters)