Novým pákistánským prezidentem byl dnes opět zvolen Ásif Alí Zardárí. V nepřímé volbě jej v parlamentu podpořila vládnoucí koalice a také provinční shromáždění. S odvoláním na předsedu volební komise o tom informovala agentura Reuters.

Role prezidenta je v Pákistánu spíše ceremoniální, podle Reuters by však Zardárí mohl pomoci vládnoucí koalici dosáhnout konsenzu, aby se rozvrácená ekonomika začala stabilizovat před žádostí o novou finanční pomoc od MMF. Jako prezident bude Zardárí také vrchním velitelem ozbrojených sil.

Zardárí je vdovcem po bývalé premiérce Bénazír Bhuttové, kterou zavraždili islamisté v roce 2007. Posléze převzal kontrolu nad Pákistánskou lidovou stranou (PPP), jak si jeho žena přála v závěti. Prezidentem se stal v roce 2008 a funkci vykonával až do roku 2013, tedy i v období, kdy byl při operaci amerických komand na území Pákistánu v roce 2011 vypátrán a zabit strůjce útoků na USA z 11. září 2001 a vůdce Al-Káidy Usáma bin Ládin.

Hladce porazil nacionalistického lídra Ačakzaiho

Zardárí podle prohlášení parlamentu získal 411 hlasů, čímž hladce porazil nacionalistického lídra Mahmúda Chána Ačakzaiho, který obdržel 181 hlasů a kterého podporovalo Hnutí za spravedlnost (PTI) uvězněného pákistánského expremiéra Imrana Chána.

Prezident je v Pákistánu volen členy dolní a horní komory parlamentu a čtyř provinčních zákonodárných shromáždění.

Za Zardárího největší úspěch během jeho prvního funkčního období bylo považováno dosažení vzácného politického konsenzu ohledně přijetí nového právního a politického rámce pro decentralizaci moci a omezení prezidentských pravomocí. Od počátku 90. let do roku 2004 strávil 11 let ve vězení na základě obvinění z úplatkářství, které nebylo nikdy prokázáno u žádného soudu a které on a jeho strana označili za politický útok podporovaný armádou, což armáda popírá. (ČTK)