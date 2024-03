Moje okamžitá rezignace by pro Sokol nebyla dobrá, řekla odstupující Moučková. Vedení seznámí členy s řešením podvodu

Vedení Sokola by členy mělo informovat o krocích k minimalizaci škod způsobených bankovním a úvěrovým podvodem jedné z pracovnic sekretariátu. Na mimořádném jednání výboru dnes rezignovala dosavadní starostka Hana Moučková.

Starostka České obce sokolské (ČOS) Hana Moučková na tiskové konferenci k XVII. všesokolskému sletu 2024, 21. září 2023, Praha. Foto: Michal Kamaryt, ČTK

„Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla namístě a pro fungování Sokola dobrá. O tom mě přesvědčovali i kolegové z předsednictva a mnozí zástupci žup. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod a nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré,“ uvedla v prohlášení Moučková.

Jedna ze zaměstnankyň vedení se vůči tělovýchovné organizaci i bance dopustila úvěrového podvodu a způsobila škodu vyčíslenou policií na nejméně 40 milionů korun.

Někteří zástupci sokolských žup ráno při příchodu do Tyršova domu řekli, že je pro ně celá situace pořád velký šok. „Myslím si, že byla hlavně způsobena Sokolu velká morální škoda, a ta se bude těžko napravovat,“ řekla starostka Sokolské župy Valašské Pavlína Frýdlová.

Milan Cimfl z župy Východočeské – Pippichovy novinářům řekl, že jde na výbor s tím, že odvolají všechny, kteří situaci způsobili. Je podle něj nepravděpodobné, že tři měsíce před Všesokolským sletem odvolají celé předsednictvo Sokola, které tvoří 13 lidí. „Ale uděláme to hnedka po něm,“ řekl.

V pořadí 17. ročník Všesokolského sletu se uskuteční v létě v Praze. Rozpočet akce přesahuje podle pořadatelů 150 milionů korun, na financování se má podílet mimo jiné Národní sportovní agentura (NSA). Dalšími zdroji financí jsou podle organizátorů sletu také příspěvky a účastnické poplatky sokolů, podpoří ho i kraje, hlavní město Praha a další partneři.

V rozhovoru zveřejněném na webu České obce sokolské (ČOS) 4. března Moučková uvedla, že v případě zpronevěry nejde o finance tělocvičných jednot, které si rozpočty spravují samostatně. „Nejde ani o státní dotace. Například loni jsme prošli zcela bez problémů kontrolou Národní sportovní agentury,“ řekla začátkem týdne.

Moučková vedla ČOS od roku 2011, v červnu 2022 ji obec zvolila do pátého funkčního období. Je první ženou, která tento post zastávala od založení organizace před více než 160 lety.

ČOS dostává od roku 2018 na dotacích na organizaci sportu ročně přes 60 milionů korun. Dotace dříve rozdělovalo ministerstvo školství, nyní je přiděluje NSA. V roce 2022 měl Sokol téměř 160 000 členů, zhruba polovinu z nich tvořily děti a mládež. (ČTK)

O kritice některých členů vůči současnému vedení jsme více psali zde.