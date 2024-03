Část Česka o víkendu zasáhne silný vítr s nárazy až 70 km/h

Část České republiky o víkendu zasáhne silný vítr. Foukat bude zejména ve východní části Čech a v neděli i na Moravě. Nárazy mohou mít rychlost 55 až 70 km/h. Výstraha je s nízkým stupněm nebezpečí. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.

„Dnes se nárazovitý vítr vyskytne zejména na Českomoravské vrchovině a ve východních Čechách,“ uvedli meteorologové. K večeru vítr částečně zeslábne, ale v neděli opět zesílí. „Místy se rozfouká i na Moravě, zejména západní a jižní. V noci na pondělí (11. března) bude vítr slábnout,“ dodal ČHMÚ.

Podle meteorologů nelze vyloučit komplikace v dopravě. Vítr může lámat větve a menší škody mohou být i na budovách. Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení auta, na horách by měli omezit túry a nechodit do hřebenových partií.

Výstrahu před silným větrem dnes vydala Horská služba Krkonoše pro celou oblast horských hřebenů, pro kterou platí zároveň upozornění na ledovku a náledí. Na Sněžce panují extrémní klimatické podmínky, kdy vítr v nárazech dosahuje rychlosti přes 100 kilometrů za hodinu a terén je zledovatělý. Horní úsek lanovky na Sněžku je dnes kvůli silnému větru mimo provoz. (ČTK)