Ve Francii vzniká trend flexiholiků, kteří pijí alkohol jen příležitostně

Stejně jako flexitariáni jedí maso jen někdy, prosazuje se ve Francii nový trend flexiholiků, tedy lidí, kteří pijí alkohol jen příležitostně a ve značně omezené míře. Zatímco k omezení konzumace masa vedou flexitariány často ohledy na životní prostředí, flexiholici zase dbají na své zdraví.

Nového trendu využívají i obchodníci, v Paříži vznikl specializovaný obchod s nealkoholickými alternativami vín a lihovin. Netradiční koktejly propagují i někteří someliéři, píše deník Le Figaro.

Logika by velela vybrat si mezi pitím alkoholu nebo abstinencí, moderní technologie a pružnost v přístupu ale nabízejí i další varianty. Alternativní verze klasických lihovin poskytují požitek, ale konzumenti mají čistou hlavu.

„Naši klientelu tvoří z 80 procent flexiholici, kteří dál pijí alkohol, ale ocení občasné přestávky. Navzdory všeobecnému přesvědčení hledají tito spotřebitelé u výrobků s žádným nebo velmi nízkým obsahem alkoholu nebo originálních výtvorů skutečné chvíle potěšení. V poledne nebo večer během pracovního týdne mají chuť vyzkoušet komplexní aromatické nápoje, aniž by pocítili účinky alkoholu,“ vysvětlují majitelé pařížského obchodu Paon qui boit (Páv, který pije).

Podnik poblíž parku Buttes Chaumont v 19. pařížském obvodu nabízí na 500 druhů nealkoholických nápojů. V roce 2022 ho založil právník Augustin Laborde, inspiroval ho jeho dlouhodobý pracovní pobyt v Afghánistánu, kde islámské právo konzumaci alkoholu zakazuje. Během pandemie covidu-19 pak sám přestal pít a stejné tendence pozoroval i u svých přátel.

Veřejnost už pochopila, že alkoholické a nealkoholické nápoje si nekonkurují, ale doplňují se, je přesvědčen Laborde. K rostoucí popularitě nealkoholických drinků a koktejlů podle něj přispívá i zapojení věhlasných šéfkuchařů nebo someliérů. K těm se řadí i Benoit d’Onofrio, který vedle vína začal degustovat, hodnotit a propagovat i nealkoholické nápoje. Lidé, kteří častěji pijí nealkoholické drinky, se neomezují, ale naopak rozšiřují své obzory, je přesvědčen d’Onofrio. Flexiholici by se tak podle něj neměli spokojit s nealkoholickými verzemi vína, piva nebo míchaných nápojů, ale poznávat nové chutě a vůně, vykročit ze své komfortní zóny a být při konzumaci odvážnější.

Mnohé z d’Onofriových drinků jsou velmi odvážné. Drink Vert riz (Rýže zelená) je macerát z pražené rýže a mandarinek, obarvený chlorofylem z divoké rukoly a vyuzený na slupkách z liči a mandarinek. Výsledek má zářivě zelenou barvu a podává se v malé skleničce na stopce.

„Pokud chceme přijít s novými, sofistikovanými a originálními nápoji, nemůžeme jen kopírovat to, co už existuje, ve snaze svézt se na módní vlně. Nabídka musí předcházet poptávce a konzumenta je potřeba překvapit. Když nabízím své netradiční nápoje, zákazníci jsou zneklidnění a zvědaví. Těší se, že ochutnají nápoj, který by je ani nenapadl. Standardizace je nepřítelem chuti. Nepít alkohol musí být volba, ne trest,“ uzavírá d’Onofrio. (ČTK)