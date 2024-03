Aktivistka pořezala obraz britského autora prohlášení o židovské domovině

Propalestinská aktivistka dnes na Cambridgeské univerzitě pořezala obraz britského ministra zahraničí Arthura Balfoura z počátku 20. století. Podle agentury Reuters tak učinila jako projev nesouhlasu s Balfourovou deklarací.

V této deklaraci Británie před více než sto lety slíbila sionistům zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině.

Video zveřejněné na sociálních sítích protestním hnutím Palestine Action ukazuje ženu, která portrét v životní velikosti postříkala červenou barvou a poté jej opakovaně rozřízla nožem. Cambridgeská univerzita uvedla, že lituje způsobené škody, a dodala, že členům koleje je k dispozici podpora.

Balfourova deklarace je dopis podepsaný Balfourem, který byl v roce 1917 odeslán lordu Lionelu Walteru Rothschildovi, předsedovi britské sionistické organizace. Dokument uváděl, že britská vláda pohlíží příznivě na zřízení národní domoviny pro židovský lid v Palestině a že učiní vše pro to, aby tohoto cíle bylo dosaženo. Dokument zároveň přislíbil, že nebude učiněno nic, co by mohlo poškodit občanská a náboženská práva existujících nežidovských komunit v Palestině.

Palestinci již dlouho požadují, aby se Británie za toto prohlášení obsahující 67 slov omluvila.

Britský dohled nad Palestinou skončil traumaticky v letech 1947–48 válkou mezi Židy a Araby, vyhlášením státu Izrael a exodem přibližně 750 000 Palestinců, kteří byli vyhnáni nebo uprchli, poznamenala agentura Reuters.

„Balfourova deklarace zahájila etnickou čistku Palestiny tím, že zemi přislíbila – na což Britové nikdy neměli právo,“ uvedlo hnutí Palestine Action v textu, který klip doprovází.

Minulý týden vyzval premiér Rishi Sunak k přísnějšímu dohledu nad protesty s ohledem na nárůst nenávistných projevů. Jeho vláda tvrdí, že někteří účastníci vlny demonstrací proti tisícům mrtvých a humanitární krizi způsobené izraelskými operacemi v Pásmu Gazy se chovají výhružně.

Sunak řekl, že lidé mají právo protestovat. Nemohou ale podle něj využívat podporu Palestinců v Gaze k ospravedlnění Hamásu, ozbrojeného hnutí, které vládne úzkému pobřežnímu pásmu vládne, a které Británie, stejně jako Spojené státy či Evropská unie, považuje za teroristickou organizaci.

Od 7. října, kdy palestinští ozbrojenci zabili na jihu Izraele 1200 lidí a 253 jich unesli, zahynulo při izraelských úderech více než 30 000 Palestinců, uvádí úřady v Gaze spravované Hamásem. (ČTK)