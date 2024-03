Za práva žen vyšlo v Evropě do ulic tisíce lidí, poukázali také na násilí

K Mezinárodnímu dni žen dnes vyšly do ulic v Evropě tisíce lidí. Na demonstracích napříč kontinentem poukazovali na násilí na ženách, které často páchají jejich partneři či jiní blízcí muži, na nerovnosti na trhu práce či na nerovnoměrné rozdělení úkolů v domácnosti.

Ve Francii si lidé připomněli zanesení práva na potrat do ústavy a v Polsku se ženy domáhaly rychlejšího prosazení tohoto práva novou vládní koalicí. Část demonstrujících také poukazovala na to, jak jsou ženy vystaveny násilí ve válečných konfliktech, například v tom současném na Blízkém východě.

Desítky tisíc lidí vyšly dnes večer do ulic v Madridu, v Barceloně a ve Valencii. Jedním z hlavním témat demonstrací byla práva transgenderových osob či přísnější regulace prostituce. Část účastníků a účastnic demonstrací si přinesla také palestinské vlajky na podporu ženám v Pásmu Gazy, kde válčí Izrael a teroristické hnutí Hamás.

Ve Francii do ulic vyšlo také několik tisíc lidí. V Paříži dnes ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti zapečetil zapsání práva na potrat do ústavy. Právě v duchu této události se nesla mnohá shromáždění. „Pro nás je strašně zajímavé prožít tento okamžik, je to historický den,“ řekla jedna z účastnic shromáždění v Paříži agentuře AFP.

V Polsku naopak stovky žen žádaly novou vládní koalici, aby uvolnila velmi restriktivní zákony, jež se týkají interrupce. Některé účastnice podle AFP vyjadřovaly frustraci z toho, že různé legislativní návrhy, které jdou tímto směrem, leží v parlamentu. Předseda dolní komory a katolický politik Szymon Holownia se rozhodl odložit jejich projednávání na duben. „Cítíme se zrazeny,“ řekla AFP aktivistka hnutí Celostátní stávka žen Marta Lempart.

Tisíce lidí demonstrovaly i v Berlíně. Na transparentech například poukazovali na přetrvávající nerovnosti při odměňování v práci.

Demonstrace se konaly rovněž v Itálii či Turecku. Hlavním tématem v obou zemích bylo násilí na ženách a v partnerských vztazích. Například v Itálii se odhaduje, že zhruba polovinu zavražděných žen zabil v loňském roce partner, bývalý partner či jiný blízký muž. (ČTK)