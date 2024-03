Debata o euru by měla podle Pavla pokračovat, aby rozptylovala mýty

Prezident Petr Pavel uvítal, že se po jeho novoročním projevu otevřela debata o přijetí eura jako české měny. Ocenil také to, že vláda požádala Národní ekonomickou radu vlády (NERV) o vypracování analýzy výhodnosti vstupu Česka do Evropského mechanismu směnných kurzů ERM II do října.

Podle prezidenta je třeba ale stále veřejně debatovat a rozptylovat mýty kolem eura tak, aby vláda, až bude rozhodovat, rozhodovala na základě lépe informované diskuse. Uvedl to v bilančním rozhovoru, který dnes vedl s Českou televizí u příležitosti jednoho roku od vstupu do funkce.

Euro je podle prezidenta polarizujícím tématem po dlouhé roky a hlava státu vnímá, že vládní koalice v něm není jednotná.

Ve vládní koalici letos vypukl spor o euro, když část stran požadovala, aby kabinet přinejmenším stanovil termín vstupu do ERM II. Ke vstupu do eurozóny se Česko zavázalo při přistoupení k EU v roce 2004. Z deseti zemí, které tehdy do unie vstoupily, zatím společnou měnu kromě Česka nezavedly Polsko a Maďarsko.

Premiéra Petra Fialu (ODS) na žádost o krátkou charakteristiku označil prezident v rozhovoru v ČT za slušného politika ve složité situaci dosahování koaličního kompromisu. Guvernéra České národní banky Aleše Michla pak za „víceméně neviditelnou osobu“.

Uplynulý rok Petra Pavla ve funkci analyzujeme zde. (ČTK)