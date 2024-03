Turecko chce mírový summit s Ruskem, podle Zelenského to není žádoucí

Negativní dopad války na Ukrajině na okolní region a svět dále sílí, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dodal, že Turecko je ochotné uspořádat mírový summit za účasti Ruska.

Podle Zelenského je však nejdříve nutné vypracovat mírový plán a až pak začít jednání s Moskvou.

Erdogan se Zelenským mluvil o průběhu války, o bezpečnosti plavby po Černém moři či o obchodě mezi oběma zeměmi. Turecko v minulosti například vystupovalo jako prostředník při jednání o dohodě, která v letech 2022 a 2023 umožnila přepravu ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře do světa. Do dohody byly zapojeny vedle Ankary také Ukrajina, Rusko a OSN. Po vypršení dohody Ukrajina častěji pro export zemědělských produktů využívá trasy po Dunaji či pozemní cesty.

Podle Erdogana důsledky války na Ukrajině sílí. „Jsme připravení hostit mírový summit, kterého by se zúčastnilo i Rusko,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání se Zelenským turecký prezident. Zároveň vyjádřil podporu ukrajinské územní celistvosti.

Podle Zelenského by se měl nejdříve vypracovat mírový plán vycházející z ukrajinských návrhů. Ty mimo jiné požadují úplný odchod ruských vojsk z napadené země. Až pak by podle Zelenského bylo možné začít jednání za účasti Moskvy. Kyjev již požádal Švýcarsko, aby uspořádalo konferenci o míru, jejímž východiskem by byly ukrajinské požadavky. Moskva takový postup označila za ztrátu času.

Zelenskyj přicestoval do Turecka dnes odpoledne SEČ. V Istanbulu jednal s Erdoganem a dalšími tureckými představiteli. Mimo jiné také navštívil loděnici, kde se pro Ukrajinu staví dvě bojová plavidla. Ukrajinská armáda také využívala bezpilotní prostředky turecké provenience Bayraktar, které byly klíčovou zbraní v prvních měsících války. Turecko však vůči Rusku v souvislosti s konfliktem neuplatnilo sankce a dále vede s Moskvou jednání. (ČTK)